Basket, l'Efes conferma: Polonara in uscita

24-12-2022 15:18

Sta trovando pochissimo spazio all’Efes, l’azzurro Achille Polonara. Dopo il cambio di club dal Fenerbahçe all’Efes l’azzurro non ha più avuto modo di dimostrare il proprio valore.

Pochissime le presenza e pochi anche i punti messi a referto. Da settimane ci sono così rumors che lo vorrebbero presto in partenza, con la deadline del 28 dicembre. A confermarlo anche lo stesso coach Ergin Ataman dopo la partita contro il Panathinaikos.

“Sfortunatamente non siamo riusciti ad avere da Achille Polonara il contributo che ci aspettavamo – ha dichiarato Ataman -. Non possiamo farlo giocare in campionato a causa del regolamento che limita il numero degli stranieri. È scontento di questa situazione. Il suo agente ci ha contattato e detto che ci sono altre squadre interessate. È un giocatore importante. Gli abbiamo detto che siamo aperti al dialogo se dovessero verificarsi le giuste condizioni. Se dovesse partire abbiamo comunque alternative. Le abbiamo sempre avute”.

In questi giorni è stato accostato alla Virtus Bologna, ma ora si parla pure del Maccabi Tel Aviv.