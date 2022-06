05-06-2022 18:42

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha dichiarato di essere “fiducioso” che Robert Lewandowski resterà anche la prossima stagione, nonostante il continuo interesse del Barcellona.

Lewandowski e i campioni della Bundesliga sono stati coinvolti in una disputa contrattuale, con il talismano del Bayern che sostiene che non sono state offerte nuove condizioni per prolungare la sua permanenza oltre la fine del suo attuale contratto, che scade nel giugno 2023.

Il Bayern, tuttavia, suggerisce che una “offerta concreta” è sul tavolo, mentre il Barcellona sta cercando di ottenere la firma di Lewandowski, che ha espresso chiaramente la sua preferenza per la squadra di Liga.

Il polacco ha dichiarato che la sua storia con la squadra di Julian Nagelsmann era finita a fine maggio, ma il presidente Hainer rimane ottimista sul fatto che il Bayern terrà il suo attaccante.

Hainer ha dichiarato alla BILD: “Un contratto è un contratto! Dove andremo a finire se un giocatore può rescindere il contratto prima del tempo mentre noi come club dovremmo pagarlo per intero fino all’ultimo giorno del contratto? Sono rimasto un po’ sorpreso dalla scelta di Robert di uscire allo scoperto, io non l’avrei fatto al suo posto. Il Bayern è un club che tratta molto bene i suoi giocatori, che fa di tutto per permettere loro di rendere al meglio. E devo dire che l’apprezzamento non è a senso unico! Abbiamo la fortuna di non avere difficoltà finanziarie. Vogliamo avere i migliori giocatori e Robert è uno dei migliori. Per questo sono fiducioso che sarà con noi anche la prossima stagione. Robert è un professionista completo, vuole giocare a calcio”.

Lewandowski ha disputato un’altra stagione straordinaria nel 2021-22, segnando 35 gol in 34 partite di Bundesliga – nessun giocatore ne ha segnati di più nei cinque principali campionati europei.

Se il 33enne dovesse rimanere nella prossima campagna, potrebbe essere affiancato da un’altra potenza d’attacco, con Sadio Mane del Liverpool che sta per decidere il suo futuro.

Hainer assicura che nessun giocatore è fuori dalla portata del Bayern.

“Se vogliamo davvero un giocatore, siamo in grado di prenderlo, ma deve essere adatto a noi”, ha aggiunto.