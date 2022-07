Berrettini ammette: "Wimbledon? Non riuscivo a guardarlo"

16-07-2022 22:59

Per l’Italia del tennis è stato un duro colpo l’abbandono di Matteo Berrettini a Wimbledon, alla fine vinto nuovamente da Djokovic. L’azzurro sognava un’altra finale come lo scorso anno, magari con un esito migliore per entrare nella storia, ma il Covid-19 gli ha impedito di provarci.

A La Gazzetta dello Sport, Berrettini ha raccontato il momento dopo aver scoperto di essere positivo: “È stato assurdo, anche perché il mio team cercava di non sembrare troppo triste, mi dicevano ‘vabbè..’. Io me ne stavo isolato nella mia stanza, sperando di essere negativo in tempo per il martedì, quando avrei giocato… A un certo punto abbiamo pensato di essere su “Scherzi a parte”, o che ci fosse qualcuno o qualcosa che ci stesse maledicendo”.

Berrettini ha cercato ugualmente di sorridere: “Alla fine però, ho cercato di guardare il lato positivo. Nonostante la tristezza e la delusione, arrivavo da due settimane in cui non avrei potuto chiedere di meglio. Tornato dopo l’operazione alla mano sono riuscito a vincere due tornei. Quindi, alla fine, ho cercato di tornare da Londra con il ricordo positivo della vittoria al Queen’s e non con l’amaro in bocca per non aver giocato Wimbledon…”.

Infine, Berrettini ha ammesso: “Il torneo non l’ho visto, se non verso la fine… Onestamente non riuscivo a guardarlo. Non sono un grande appassionato di tennis quando non lo gioco io. Mi sono buttato sui film e le serie, ho finito Peaky Blinders. Ho letto poco, cercavo qualcosa che mi distraesse, non che mi facesse pensare troppo. Ammetto di non essere stato troppo socievole con chi cercava di chiamarmi o scrivermi in quei giorni…”.