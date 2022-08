Bologna: in arrivo il rinnovo per Schouten

20-08-2022 09:48

Jerdy Schouten si è presentato al fianco del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in occasione della conferenza stampa di vigilia del match che i rossoblù affronteranno con l’Hellas Verona. Per il centrocampista è stata l’occasione per confermare o meno le voci sul possibile rinnovo di contratto con la squadra emiliana, per la quale si parla un prolungamento del rapporto sino al 2027. “È quasi fatta – ha risposto a precisa domanda – ci siamo”. Una ottima notizia anche per il tecnico serbo, che potrà contare sullo scandinavo ancora a lungo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE