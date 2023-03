Bologna, Motta: “Giorno per giorno, con il Toro è scontro diretto”

Il tecnico rossoblù preferisce non parlare di se stesso e delle voci che lo vorrebbero in una big, ma non parla nemmeno d’Europa nonostante il settimo posto della sua squadra.

04-03-2023 17:41

Sarà Torino – Bologna lunedì alle ore 20.45 a chiudere il quadro della 25° giornata. Il tecnico degli emiliani Thiago Motta dice la sua: “Anche questa settimana ci siamo allenati bene, per noi conta giorno per giorno, come entriamo in campo, come ci esprimiamo, è vero che gli avversari continuano a guardarci in modo diverso, ma è vero anche che noi dobbiamo solo pensare a prepararci al massimo e ad esprimerci al meglio”.

Quanto all’Europa e alla sua posizione afferma: “Il presente si vive qui, affronteremo una squadra difficile e il nostro obiettivo è fare una grande partita, questo è l’unico pensiero e l’unica strada. Io in una big? Le belle parole fanno sempre piacere ma ci vuole equilibrio, ed in questo momento preferisco si facciano complimenti al Bologna”.