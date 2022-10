Bologna, Zirkzee: "Sogno di tornare al Bayern"

05-10-2022 15:51

Nel tuo futuro lontano vedi ancora il Bayern? E’ una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Joshua Zirkzee, nuovo attaccante del Bologna che ha risposto così: “In un futuro lontano vorrei tornarci si, a chi non piacerebbe giocare per il Bayern Monaco? Si tratterebbe di un sogno che si realizza”, ha detto Zirkzee che prosegue. “La scorsa estate ho sempre saputo che sarei dovuto andare via”. Zirkzee era stato fortemente voluto dall’ex tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic, che non ha potuto utilizzarlo al meglio essendo stato rimpiazzato da Thiago Motta.