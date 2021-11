Bosnia, ko in superiorità numerica: addio Mondiale, l'Inter "sorride"

13-11-2021 17:31

In casa Inter si guardava con interesse all’esito di Bosnia-Finlandia, penultimo impegno per entrambe le Nazionali nel girone di qualificazione a Qatar 2022.

Edin Dzeko, dopo una settimana di polemiche incrociate, non è alla fine sceso in campo in quanto non al top della condizione dopo essere uscito malconcio dal derby e senza il proprio capitano la Bosnia è crollata, cedendo in casa 3-1.

I gol di Fors, Lod e O’Shaughnessy hanno lanciato la Finlandia, che pure ha giocato in dieci dal 35′ a causa dell’espulsione di Raitala, autore di un brutto fallo su Kolasinac.

Con questo risultato Pjanic e compagni sono ufficialmente fuori dal Mondiale, essendo scivolati a -4 dal secondo posto, occupato ora proprio dalla Finlandia.

Così, mentre i finlandesi si giocheranno a distanza con l’Ucraina il posto nei playoff, la Bosnia potrà solo fare da arbitro della contesa sfidando proprio l’Ucraina martedì sera, mentre la Finlandia affronterà la Francia.

Difficile, a questo punto, immaginare la presenza in campo di Dzeko, che potrebbe tornare in Italia in anticipo in vista della super sfida di domenica 21 tra Inter e Napoli.

