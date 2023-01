Bundesliga, Haller mette nel mirino l'esordio

13-01-2023 19:59

Sebastien Haller è pronto a riprendersi ciò che ha perso con il difficile problema di salute scoperto dopo la presentazione quale 2^ acquisto più costoso di sempre del BVB: il calcio, i gol (che sono stati 47 in 67 esibizioni con la maglia dell’Ajax), esultare davanti a quel muro di tifosi giallo così caloroso.

Dopo aver ritrovato il campo nel finale dell’amichevole contro il Fortuna Dusseldorf, l’ivoriano ha segnato una tripletta (rigore, appoggio nel sacco dopo bel movimento in area e colpo di testa su angolo) in quella contro il Basilea, pregustando la prima maglia ufficiale in Dortmund-Augsburg, che segnerà domenica 22 la ripresa della Bundesliga in Vestfalia

Questo è da tempo il suo stimolo: “Sino dal primo giorno ho avuto in mente solo potere giocare davanti al muro giallo”.