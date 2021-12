31-12-2021 18:15

Secondo quanto riportato da Telemundo l’uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. Su di lui penderebbe anche un mandato d’arresto in patria ma il calciatore è in isolamento in Italia perché positivo al Covid-19.

OMNISPORT