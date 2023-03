Calcio a 5: L’Italia batte la Macedonia e fa un altro passo verso il mondiale

In quel di Catania è andata in scena la penultima gara del girone Main Round delle qualificazioni alla Fifa Futsal World Cup del 2024, gli azzurri si sono imposti per 6-3 sui macedoni.

01-03-2023 23:26

Fonte: Getty Images