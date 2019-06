Si va verso la fumata bianca per l ’ approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Con il Chelsea ormai è finita e in Inghilterra danno imminente l ’ annuncio da parte dei bianconeri : in tal senso si è sbilanciata anche la BBC. Lo scoglio del club londinese è stato superato trovando una contropartita : nelle casse del Chelsea la Juventus verserà 4 milioni di euro, una sorta di indennizzo per l ’ addio anticipato all ’ ex timoniere del Napoli.

Per Andrea Rispoli non c ’ è solamente il Lecce. Per il laterale, che è in uscita dal Palermo, e che smania dalla voglia di tornare a essere protagonista in serie A, si è fatta avanti anche la Spal.

Per Gerson si fa avanti il Bologna. Il brasiliano è tornato alla Roma dopo l ’ esperienza alla Fiorentina ma è piuttosto difficile che rimanga in giallorosso. Il Besiktas lo sta corteggiando da tempo, ma Sinisa Mihajlovic lo apprezza molto ed è quindi probabile che resti sulla Penisola.

Anche uno juventino per il Pisa. Tra i nomi che stanno circolando come possibili rinforzi per la neopromossa in B c'è anche quello di Grigoris Kastanos. Può giocare come trequartista o mezza punta ed è nel giro della nazionale maggiore isolana.

Simone Inzaghi è rimasto alla Lazio e tra i suoi pallini c ’ è Manuel Lazzari. Sul quale il Napoli non ha affondato il colpo. La chiave per strappare il laterale alla Spal potrebbe essere Alessandro Murgia ma sulla formula ci sarà da discutere, partendo dal rinnovo del prestito : i biancocelesti non vorrebbero venisse inserito il diritto di riscatto a favore degli estensi.

C ’ è la Juventus tra il Cagliari e Traoré. Il centrocampista ivoriano, in uscita dall ’ Empoli e a gennaio assai vicino alla Fiorentina, interessa anche al Sassuolo, oltre che ai sardi : i campioni d ’ Italia potrebbero prelevarlo dai toscani per girarlo ai neroverdi in cambio di Demiral. L ’ Inter sta facendo lo stesso ragionamento con il Cagliari, con Traoré preso e dato ai rossoblù nell ’ operazione Barella.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre.

Totti potrebbe lasciare la Roma. Totti non sarebbe soddisfatto del suo ruolo all'interno del club giallorosso. c ’ è poca tranquillità : Nelle scorse settimane Daniele De Rossi ha risposto duramente al retroscena pubblicato su Repubblica su un presunto scontro tra l'ormai ex centrocampista giallorosso e Francesco Totti.

Il Milan del neo tecnico Giampaolo sta prendendo forma. Il nome caldo in uscita sarebbe quello di Suso. Tottenham e Arsenal sarebbero pronte a farsi avanti. Un particolare da non sottovalutare : il Milan sarebbe interessato al centrocampista uruguaiano, ex Sampdoria, Torreira che milita proprio ai Gunners.

L'avventura di Lukaku al Manchester United è al capolinea. Il bomber belga non figura nelle foto pubblicate, su Instagram in vista della prossima stagione. Un nuovo inidizio sull'addio del 26enne attaccante. L'Inter è ad un passo dal vestirlo di nerazzurro.

I bianconeri sono alla ricerca di una sistemazione per Higuain. Il Pipita diventerebbe giallorosso, in cambio di Manolas che diventerebbe così un nuovo giocatore bianconero. Per la Roma, con Dzeko pronto a fare i bagagli, Higuain sarebbe un sostituto di grande valore.

A circa un mese dal suo addio alla Juventus, Massimiliano Allegri ha preso una decisione importante riguardo al suo futuro : Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Massimiliano Allegri si ferma per una stagione, come fatto da tanti illustri allenatori prima di lui. Il tutto mentre la Juventus, è alla disperata ricerca del nuovo allenatore, ovvero dell'erede di Massimiliano Allegri.

Cosa è successo ieri giovedì 13 giugno 2019

Allegri ha deciso cosa farà il prossimo anno. Affondo del Napoli: sgarbo di mercato alla Juventus. Zapata, spunta una nuove pretendente. Bakayoko preferisce il Psg. Il sostituto di Barella arriva dall'Empoli. L'Atalanta punta Muriel. Lecce, si chiude per Burak Yilmaz. Lady Mertens rivela: "Rifiutata la Cina". Gigi Buffon, decisione imminente sul suo futuro. L'addio di Casillas. Juventus, Icardi priorità di Sarri: contatti con Wanda Nara. Parma, si infiamma l'asse con il Napoli. Juventus, vertice per Paul Pogba a Londra.

Virgilio Sport - 14-06-2019 | 12:01