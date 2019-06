Allegri sorprende tutti e si fa da parte

A circa un mese dal suo addio alla Juventus, dove ha vinto per cinque anni consecutivi, Massimiliano Allegri ha preso una decisione importante riguardo al suo futuro: "Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest'anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva", le sue parole pronunciate al termine di un evento in quel di Milano.

Una scelta presa con grande accortezza. Massimiliano Allegri si ferma per una stagione, come fatto da tanti illustri allenatori prima di lui (Antonio Conte e Pep Guardiola ad esempio). Niente PSG o altre possibili destinazioni, meglio rilassarsi e aspettare la prossima sfida con le pile ricaricate al massimo. Lo farà al fianco di Ambra Angiolini, la sua attuale compagna che ha voluto manifestargli il suo amore con un bigliettino romantico, per festeggiare i due anni di fidanzamento, lasciato sul cruscotto della macchina dell'ex allenatore bianconero: "Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino", le parole usate dall'attrice. I due avranno ora tanto tempo per godersi la loro relazione. Sempre che, durante la prossima stagione, qualche club in crisi di risultati non dovesse decidere di bussare alla porta di Max Allegri per chiedergli aiuto.

Il tutto mentre la Juventus, l'ultima sua squadra, è alla disperata ricerca del nuovo allenatore, ovvero dell'erede di Massimiliano Allegri. Le ultime indiscrezioni parlano di un Maurizio Sarri sempre più vicino (con Pep Gurdiola ormai sempre più defilato)..

SPORTAL.IT | 14-06-2019 07:39