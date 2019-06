Pistocchi, retroscena su Allegri: Ecco perchè pensava di rimanere

La Juve è ancora senza allenatore, Allegri non ha ancora una panchina. Eppure il divorzio si è consumato da tempo, c’è qualcosa che non torna. Almeno secondo Maurizio Pistocchi che su twitter lancia una piccola bomba rivelando un retroscena inedito. La decisione del club bianconero ha spiazzato sia il tecnico sia alcuni dirigenti: tutti pensavano alla conferma dell’allenatore livornese ed è questo il motivo dell’impasse attuale.

IL TWEET – Pistocchi scrive: “48 ore prima di essere esonerato Max Allegri era sicuro di rinnovare per due anni a 10mln€ a stagione, così sicuro da comperare con Ambra una bellissima casa. La decisione è di Andrea Agnelli è stata inaspettata, e la Juve non aveva pronto un piano “B” ..”. Considerazioni che non attecchiscono sul popolo bianconero che reagisce con veemenza: “Agnelli si sveglia di malumore e licenzia Allegri? Oppure ha preso una botta in testa? O non aveva altro da fare? Siamo davanti a tutti da 8 anni, c’è poco di improvvisato caro mio. Dimostri di essere esclusivamente un anti-juventino” o anche: “Accidenti, che rivelazione! Ero sicuro io che non lo avrebbero rinnovato ed era sicuro lui del contrario? Dopo l’Ajax pure un somaro sapeva che avrebbero chiuso. A entrambi interessava chiudere bene, e così hanno fatto. Quale piano B visto che hanno un piano A (stai sereno)”.

LE REAZIONI – Molti follower ricordano altri tweet passati di Pistocchi e glieli rimproverano: “Ma tu molto prima della fine del campionato dicesti che l’addio di Allegri era certo e che il sostituto sarebbe stato Deschamps. Come fai a dire ora che la decisione di Agnelli era inaspettata” e anche: “Lui diceva che Allegri aveva il rinnovo automatico perché ha raggiunto il 50% degli obbiettivi”. Poi entra in campo l’ironia: “Dici che senza contratto non se poteva permettere la casa? ” o anche: “Certo perché il “povero” Max e la “povera” Ambra hanno bisogno di uno stipendio sicuro il prossimo anno per comprarsi una bella casa. Dalla Juve prendeva 1.200€ al mese lo scorso anno? Non gli approvano il mutuo se non presenta garanzie?” e infine: “Ospitalo nel tuo attico, ora dovrà vivere in roulotte”.

SPORTEVAI | 08-06-2019 08:35