Juventus, Pep Guardiola esce allo scoperto

Dopo giorni di silenzio, Pep Guardiola torna a parlare. Il tecnico del Manchester City nonostante le veementi smentite è sempre accostato alla Juventus, e secondo indiscrezioni le trattative con il club bianconero sarebbero in corso, con Maurizio Sarri a fare da diversivo.

Ma l'allenatore catalano, a margine di un evento, sembra chiudere definitivamente a un futuro lontano dall'Inghilterra, almeno per la prossima stagione: "La vittoria in Champions di Klopp? Abbiamo una sana rivalità, ma non solo con lui. Ci sono cinque squadre molto forti in Premier League, è una competizione molto dura. La prossima stagione partiremo da zero e vedremo cosa succederà. I Reds sono una squadra molto forte, infatti hanno vinto una competizione difficile, dove basta una serata storta per essere eliminati", sono le parole dell'ex Barcellona.

Le dichiarazioni di Guardiola e i rumor delle ultime ore sembrano propendere sempre di più verso la soluzione Sarri. Il tecnico dei Blues ha confermato la sua volontà di lasciare Londra a Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich. Nei prossimi giorni il club, che deve trovare un sostituto e ha messo nel mirino l'ex Frank Lampard, comunicherà a Sarri la decisione finale, e l'indennizzo che la Juventus dovrà versare. I bianconeri vogliono chiudere in fretta, si punta all'inizio della prossima settimana: secondo quanto riporta Sky è stato stipulata una sorta di promessa per cui, una volta ottenuto il via libera definitivo dall'Inghilterra, si possa procedere con le firme.

Guardiola ha anche parlato della possibile conferma di Valverde alla guida del Barcellona: "A me sembra un grande allenatore al di là della grande amicizia che ci unisce. Ha fatto un lavoro molto buono. Sicuramente ha perso la Champions, ma tutti la perdiamo. È una competizione che una sola squadra vince. Una squadra che vince due campionati di fila e gioca un buon calcio merita di essere confermato. Il Barcellona resta sempre fedele al suo stile".

SPORTAL.IT | 03-06-2019 10:41