Juventus, caso Sarri: i tifosi non lo vogliono, rispunta Guardiola

A Torino stanno provando una fastidiosa sensazione di déjà vu: Maurizio Sarri, proprio come Massimiliano Allegri 5 anni fa, non gode della fiducia e dell'appoggio di buona parte dei tifosi della Juventus.

Ormai tutti gli indizi riconducono a lui: l'incontro-contatto con Andrea Agnelli nell'albergo di Baku, le dichiarazioni dopo il trionfo in Europa League, il Daily Mail che spiega che molti giocatori bianconeri sarebbero già stati informati dal club che il prossimo allenatore sarà il mister toscano.

Ma i tifosi juventini non sono convinti e sperano ancora sia una falsa pista per nascondere la trattativa in corso con Pep Guardiola. La conquista del suo primo trofeo internazionale potrebbe aver fatto cambiare idea ad alcuni, ma la maggioranza del popolo bianconero non perdona a Sarri le schermaglie delle scorse stagioni, le ripetute lamentele in conferenza stampa proprio contro i bianconeri, lo stile provinciale, la tuta e le sigarette, il recente sfogo in allenamento dopo il litigio tra Higuain e Luiz: il tecnico secondo tanti non incarna lo stile del club.

Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro: il successo in Europa League potrebbe riservare sviluppi inattesi, come una possibile riconferma da parte del Chelsea. Abramovich, finora insoddisfatto dalla gestione di Sarri, potrebbe essere costretto a confermare l'allenatore che ha ottenuto il massimo in questa stagione, e stravolgere così i piani della Juventus. Anche gli stessi tabloid britannici, durissimi per tutta la stagione con l'ex Napoli, ora hanno ammorbidito i toni e spingono per una riconferma.

Intanto rispunta la pista Guardiola per la Juventus. Secondo Tuttosport, Adidas e Maserati finanzierebbero l’operazione che avrebbe il tecnico come uomo immagine: in questo modo non peserebbe il suo maxi ingaggio da 24 milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 12:14