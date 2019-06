Il Lecce non molla Burak Yilmaz. Secondo SalentoSport lunedì si terrà l'incontro tra gli uomini di mercato del club salentino e il Besiktas proprietario del cartellino : si tratterà del vertice definitivo, sia in caso di fumata bianca che di fallimento della trattativa.

Manca solo il via libera da parte del Bologna, e Filippo Inzaghi sarà annunciato come nuovo tecnico del Benevento. Deciso lo staff : SuperPippo porterà negli Stregoni il vice Maurizio D ’ Angelo, ex Chievo e Napoli, il tattico Duccio Innocenti, il preparatore atletico Luca Alimonta ex Juve, Genoa e Verona, il preparatore dedito al recupero infortunati, Daniele Cenci. Per i nomi in entrata, si terrà a breve un incontro tra Inzaghi e Foggia per stilare una lista di obiettivi.

A Roma sta per accadere l'impensabile : Francesco Totti ha deciso di lasciare il club giallorosso. Totti non si è presentato al vertice di Londra perché le decisioni sul nuovo allenatore erano già state prese e non sarebbero cambiate. Si terrà al Coni nelle prime ore del pomeriggio : a meno di colpi di scena, le strade di Totti e della Roma si divideranno, almeno nel prossimo futuro.

Continua l'assalto del Napoli per Hirving Lozano. Non è ancora stato risolto invece il nodo legato ai diritti d'immagine : Lozano è uno dei volti simbolo del Messico e vanta un accordo con diversi sponsor che gli frutta 3 milioni l'anno. Il Napoli si trova dunque di fronte a un bivio : aumentare l'ingaggio del giocatore a 7 milioni comprando così i diritti d'immagine o lasciarli al messicano.

In una lunga intervista rilasciata a Mundod.lavoz.com, Javier Pastore ha fatto un bilancio del primo anno alla Roma : E stato un po'strano : sono venuto per giocare e diventare indispensabile per la squadra. Non ho avuto tanta continuità, ma niente di così negativo.

Nonostante il suo legame con i colori rossoneri, Patrick Cutrone potrebbe salutare il Milan in estate. Il giocatore vorrebbe giocare con continuità ma quest'anno è stato chiuso da Piatek e l'anno prossimo pare che Giampaolo voglia puntare sul rilancio di Andrè Silva.

Svolta decisiva per il prossimo allenatore del Milan : le strade di Marco Giampaolo e della Sampdoria si sono ufficialmente divise. 'Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi – sottolinea il presidente. Giampaolo è da tempo nel mirino del Milan e, di Maldini e ora si attende solo l'ufficialità come nuovo timoniere rossonero. Al momento però la richiesta di 40 milioni di euro dell'Arsenal fa riflettere la dirigenza del Milan.

Con l'affare Maurizio Sarri in chiusura, la Juventus può concentrarsi sul mercato. Adrien Rabiot, seguito anche la scorsa estate dalla Juventus, si sta per svincolare dal Paris Saint Germain ma due fattori complicano l'arrivo in Italia : la concorrenza è molto numerosa, Manchester City e Barcellona in primis, e il giocatore avrebbe chiesto 10 milioni di euro a stagione.

Per puntellare il centrocampo, il Cagliari ha messo gli occhi su Marko Rog e, secondo Sky Sport, il ds Carli avrebbe già incontrato il suo agente. Il croato del Napoli è di ritorno dal prestito al Siviglia e non rientra nei piani di Carlo Ancelotti.

Dopo Rade Krunic il Milan è pronto a rinforzare ulteriormente il centrocampo e il primo nome sulla lista di Boban e Maldini è quello di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano è già stato allenato da Giampaolo, prima che volasse all'Arsenal e il tecnico sarebbe ben contento di ritrovarlo. Con la maglia dei Gunners l'ex doriano ha disputato più di 50 gare e la richiesta dell'Arsenal non è inferiore a 40 milioni di euro, cifra elevata per cui il Milan starebbe tentennando.

Cosa è successo ieri venerdì 14 giugno 2019

