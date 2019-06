Sta per scatenarsi l'asta per l'ala dell'Ascoli Nikola Ninkovic. Sul giocatore serbo ci sono diverse società di serie A, e il club marchigiano punta a fare cassa : il prezzo è fissato a 5 milioni di euro.

Il Milan è a caccia di un centrocampista di qualità per la prossima stagione. Sulla lista di Maldini e Gazidis sono due i nomi caldi : Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini. Inoltre la volontà di partire da parte del transalpino potrebbe fare la differenza. Su di lui ci sono però anche Roma e Napoli.

Il Frosinone ha ufficializzato l'ingaggio di Alessandro Nesta in vista della prossima stagione. Reduce dall'esperienza al Perugia, l'ex difensore della nazionale ha firmato un contratto biennale. Il Frosinone calcio comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Nesta. Il nuovo allenatore giallazzurro ha firmato un contratto biennale e verrà presentato ufficialmente mercoledì 19 giugno, nella sala stampa dello stadio Benito Stirpe.

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Siviglia per Luis Muriel. L'attaccante rientrato in Spagna dopo il prestito alla Fiorentina, infortunatosi al ginocchio in Coppa America, sbarcherà a Firenze per 15 milioni di euro più bonus.

Adrien Rabiot potrebbe essere il primo colpo della nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Solo pochi giorni fa Gianluigi Buffon aveva elogiato l'ormai ex compagno di squadra al Psg : Rabiot è incredibile. La Juventus ? Mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla.

Il Parma è a un passo da Franck Kanouté. A confermare l'affare in dirittura d'arrivo è stato lo stesso presidente Daniele Sebastiani all'emittente : E possibile che vada a Parma in prestito con diritto di riscatto, le parole del massimo dirigente degli abruzzesi. Classe 1998, Kanouté è cresciuto nella Juventus.

Nuovo avvertimento di Rocco Commisso alla Juventus, pretendente principale di Federico Chiesa per la prossima stagione. Il neo proprietario della Fiorentina in un'intervista al Corriere dello Sport ha dichiarato : Non vendo Chiesa neanche per 100 milioni.

A margine della presentazione del suo libro La coppa degli immortali, molto amico di Guardiola, ha però rivelato che le probabilità che Pep si sedesse sulla panchina bianconera erano pari a zero : Mi ha mandato un messaggio, non c'è mai stata la possibilità di un arrivo di Guardiola in bianconero, lui sta bene al Manchester City dove proverà a vincere la Champions League. Il suo valore ? È identico a quello di Klopp , Guardiola , Pochettino.

Cosa è successo ieri lunedì 17 giugno 2019

Il Cagliari pesca dall'EuroAtalanta. Passi avanti tra Batistuta e la Fiorentina. Pasalic a un passo dalla conferma all'Atalanta. Mustacchio vicino al Crotone. La Roma accelera su Veretout. Sarri alla Juventus: ecco il programma delle prossime settimane. Il Parma punta Masina. Caceres saluta la Juventus. Il Crotone ha preso Rutten. Totti, Rosella Sensi: "Hanno tirato troppo la corda". Saponara-Spal, ci siamo quasi. Totti, il retroscena: svelato il club italiano che lo ha cercato. Giaccherini, il futuro è ancora a Verona. Niente Juve, Joao Felix all'Atletico. Al Khelaifi: "Mbappé resta al Psg". Totti: "Conte l'unico che ho chiamato". Roma, Totti: "Ecco perché ho lasciato". Attacco alla società. Milan, la richiesta di Giampaolo: nuovo nome per il suo attacco. Stepinski, la Samp anticipa le rivali. Juventus: Sarri taglia Cancelo, già scelto l'erede. Juventus-Sarri, svelate le cifre: ecco quanto guadagna. Sarri e gli altri: i grandi "traditori" del calcio. Lazio, Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic. Tabellone Calciomercato Serie A estate 2019. Sarri e il ballo delle punte: da Higuain a Icardi. Inter, nuova proposta per Barella. Lazio, Lazzari sempre più vicino. Neymar, possibile il ritorno al Barça. Il Real Madrid insiste per Pogba.

Virgilio Sport - 18-06-2019 | 10:19