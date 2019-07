Matthijs de Ligt ha svelato le prime sensazioni da giocatore della Juventus : Ho molta esperienza per un giocatore di 19 anni ma voglio imparare perchè ho compagni che rispetto molto. Ero un suo grande fan, ho avuto sempre un grande rapporto con la Juventus. De Ligt è uno dei giocatori più pagati nella storia della Juventus : La pressione è normale nel calcio, quando un club ti acquista per così tanti soldi è normale sentirla.

Se fino a poche settimane fa sembrava vicinissimo ad un trasferimento in Inghilterra, ora il futuro di Under è a Roma. Fonseca è rimasto colpito da Under e Petrachi sta pensando al rinnovo : attualmente il suo contratto ha come scadenza il 2022 ma l'obiettivo è posticiparlo al 2024 con un aumento dell'ingaggio da 1 a 2.5 milioni di euro a stagione.

Forse non tutto è perduto, Wanda Nara e l'Inter. La modalità di trasmissione dei messaggi è elegante e raffinata, in stile Juve, ma è pur sempre una risposta che rimanda al mittente le richieste avanzate dal clan e da Wanda, che pure mantiene rapporti cordiali con Fabio Pratici incontrato ad Ibiza tempo addietro, prima del rientro a Milano e della trasferta a Roma. In attesa di capire se e come Paratici e Sarri gestiranno fino a Ferragosto il caso Icardi e le esigenze di Wanda.

Diverse indiscrezioni dalla Spagna rilanciano una voce secondo la quale Neymar potrebbe approdare alla Juventus in cambio dell'ex Palermo più un conguagio da circa 100 milioni di euro. Più percorribile la pista che porta in Inghilterra, al Manchester United. Come sottolinea Sportmediaset la Juventus non ha la necessità di vendere Dybala ma il reparto offensivo è più che al completo e, l'argentino potrebbe lasciare Torino.

Dopo appena un anno l'avventura di Bradaric al Cagliari potrebbe esser giunta al capolinea. Per trovare maggiore continuità, Bradaric vorrebbe trasferirsi al Paok Sallonico, che lo accetterebbe ben volentieri. Tra il crub greco e il Cagliari, però, c'è una distanza abissale : Giulini non intende abbassare la richiesta di 9 milioni di euro mentre il Paok non si spinge oltre ai 4.

Uno degli attaccanti accostato con maggior insistenza al Torino è Simone Verdi. Il giocatore non rientra nei piani di Ancelotti e Mazzarri l'avrebbe chiesto espressamente alla società per rendere più competitiva la rosa in vista anche dell'Europa League.

La dirigenza del Milan negli ultimi giorni è al lavoro per puntellare il reparto offensivo. Uno dei profili più graditi da Maldini, Boban e Massara è quello di Angel Correa. Per strappare l'argentino all'Atletico Madrid, il Milan dovrà presentare un'offerta da 55 milioni di euro. Sempre seguendo la linea delle ottime prospettive è stato sondato il terreno per Upamecano ma la richiesta del cartellino di Calhanoglu e 30 milioni di euro è considerata esagerata dal Milan.

Con Veretout a un passo dalla firma con la Roma, la Fiorentina può concentrarsi sul mercato in entrata. Uno dei reparti che maggiormente verrà ritoccato è la difesa.

Secondo quanto riporta il Corriere di Roma, la Lazio sta lavorando per sfoltire la rosa. Il primo giocatore che cambierà aria sarà con ogni probabilità Milan Badelj. Per il centrocampista si era parlato di un possibile ritorno alla Fiorentina ma potrebbe continuare all'estero.

Acquisti e cessioni della sessione estiva del calciomercato di Serie A : ecco tutti gli affari ufficiali squadra per squadra. La sessione estiva del calciomercato 2019 inizia il 1 luglio e termina il 2 settembre. Per i rossoneri la scelta è ricaduta su Marco Giampaolo.

Cosa è successo ieri giovedì 18 luglio 2019

Schiappacasse-Parma, è già finita. Perin, noie alla spalla: approdo al Benfica rinviato. James Rodriguez: il Real Madrid spaventa il Napoli. Juventus, può partire a sorpresa un pupillo di Sarri. Fabio Liverani sa dove rinforzare il Lecce. Cuadrado consiglia James Rodriguez. Daniele Cacia torna a casa. Le prime parole di Karamoh da giocatore del Parma. Napoli su Pepe, l'agente conferma. Juventus, sviluppi nel valzer degli attaccanti. Ciccio Graziani sistema Icardi e James. Miranda fissa la deadline per il suo futuro. Milan, Di Francesco non pensa al futuro di Praet. Inter, Puscas non è convinto della Russia. Vice-Sirigu, Cairo si espone. Juraj Kucka vuole un Parma migliore. Lazio, Lotito apre alla cessione di Milinkovic-Savic. De Ligt: "In Serie A per crescere". Fabio Mazzeo resta in Serie B. Cinque ex Palermo trovano casa. Problema al cuore, fermo Burdisso junior. L'agente di Romagna mette paura ai tifosi. Milan, l'attaccante può arrivare dalla Serie A. Zaniolo tra Juventus e Premier League: la situazione. La Juve non intende fare il gioco di Icardi: mossa di Wanda Nara. Napoli, super offerta per Pepe. Juventus, ufficiale la firma di De Ligt. Milan, nome nuovo per l'attacco. Guarin si libera e punta l'Italia. Real, Zidane potrebbe tenere James. Inter, spunta un'alternativa a Lukaku.

Virgilio Sport - 19-07-2019 | 11:59