Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 20 giugno 2019

12:55 Allan, il Psg rilancia

Il Psg, riprova a prendersi Allan. Il mediano brasiliano, impegnato con la nazionale verdeoro nella Coppa America, avrebbe già dato il suo assenso per un eventuale trasferimento a Parigi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

11:59 Inter: possibilità Florenzi

Alessandro Florenzi è uno degli obiettivi di Antonio Conte, il nuovo allenatore dell'Inter, che ha già avuto modo di guidarlo in Nazionale.

10:57 Inter, Ausilio: "Conte mi chiama 10 volte al giorno"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio a margine di un evento a Cesena ha parlato del mercato nerazzurro. Antonio Conte apprezza la rosa. Il calcio delle donne ? Con l'Inter femminile abbiamo vissuto una bellissima annata e sono convinto che siano maturi i tempi per procedere con un'importanza del calcio in rosa professionistica, perché ormai parliamo di un gioco che non ha molto più da invidiare ai colleghi maschi. Il dettaglio dell'operazione

09:12 Mercato Inter, colpo di scena per Dzeko e Barella

L'Inter fatica a chiudere le trattative per Edin Dzeko e Nicolò Barella. La Roma ha chiesto ufficialmente all'Inter 20 milioni di euro per il bomber bosniaco, mentre il club meneghino non va oltre i 10. Non arrivano buone notizie anche per quanto riguarda Barella. Non sono esclusi colpi di scena, e l'Inter starebbe già pensando a un piano B se non andasse in porto l'operazione. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri mercoledì 19 giugno 2019

