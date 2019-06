Il Milan cambia faccia con Giampaolo: i nuovi obiettivi rossoneri

Comincia a prendere forma il Milan che sarà, con un organigramma societario sempre più definito e soprattutto un allenatore che ora è ufficialmente sotto contratto con il club rossonero.

Marco Giampaolo da mercoledì è infatti il tecnico del Diavolo, che a questo punto può rompere gli indugi e gettarsi a capofitto sul calciomercato, in modo da regalare all'ex timoniere della Sampdoria gli uomini giusti per affrontare la prossima stagione. Con la consapevolezza di avere un tecnico con un'idea di calcio ben precisa.

Uno dei primi nomi a essere spuntati, ancora prima dell'ufficializzazione di Giampaolo in rossonero, è quello di Lucas Torreira. Già fulcro del centrocampo blucerchiato per i primi due anni della gestione Giampaolo, l'uruguaiano è da un anno all'Arsenal e non rappresenta certo un'occasione a basso costo: la trattativa potrebbe non chiudersi per meno di 40 milioni, ma l'inserimento nella trattativa di Franck Kessié renderebbe l'operazione decisamente meno onerosa.

Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti in cui ci si aspetta di vedere il più alto numero di novità dopo l'arrivo di Giampaolo, che punta a ritrovarsi in rosa anche due grandi protagonisti della scorsa serie A come Sensi e Veretout: le trattative per entrambi sono già state ampiamente avviate.

Ci sono poi diversi nomi del Real Madrid sul taccuino di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, che con la supervisione dell'ad Ivan Gazidis potrebbero gestire questa primissima fase di mercato in attesa dell'arrivo di un direttore sportivo (che molto probabilmente sarà Massara). Mariano Diaz, Marcos Llorente, Dani Ceballos e Martin Odegaard sono solo alcuni tra i giovani Blancos che fanno gola al nuovo Diavolo. Infine serve un uomo d'ordine e disciplina in mezzo, e il nome giusto potrebbe essere quello di Amadou Diawara: mai davvero esploso al Napoli, le caratteristiche fisiche e soprattutto tattiche del guineano potrebbero rappresentare una soluzione ideale per l'idea di calcio di Giampaolo.

E siamo appena all'inizio.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 00:02