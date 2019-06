Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 30 giugno 2019

12:50 Caos Barella: scoppia la guerra di mercato tra Inter e Roma

Nicolò Barella era indicato veramente a un passo dall'Inter, ma la Roma che lo stava seguendo da diverso tempo ha presentato al Cagliari un'offerta definita impossibile da rifiutare. E ora potrebbe verificarsi un vero ribaltone nel calciomercato dei centrocampisti italiani. L'inserimento in extremis della Roma però è stato accolto tutt'altro che bene dall'Inter, che sembra intenzionata a passare al contrattacco. Il dettaglio dell'operazione

10:53 Juventus o PSG: ecco perché per Bonucci sono ore di dubbio

E se il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus durasse un solo anno ? Era l'estate del 2018 e il centrale viterbese tornava a vestirsi di bianconero in una trattativa che sarebbe sembrata impensabile solo qualche settimana prima, dato che vide il coinvolgimento anche di Caldara e soprattutto di Higuain. L'affondo del PSG è arrivato, prima del clamoroso rientro in quel di Torino. Il dettaglio dell'operazione

09:57 El Shaarawy, arriva il rilancio dalla Cina

Le sirene cinesi non hanno ancora smesso di cantare per Stephan El Shaarawy, che pure nei giorni scorsi ha chiaramente affermato di non essere interessato a lasciare l'Europa in questa fase della sua carriera. Eppure lo Shanghai Shenhua non ha ancora rinunciato all'idea di ingaggiare il Faraone, ripartendo dall'offerta di uno stipendio davvero vertiginoso e di un assegno da 15 milioni per la Roma, a cui aggiungerne 5 di bonus.

Cosa è successo ieri sabato 29 giugno 2019

Mercato Juventus, arrivano novità su Paul Pogba. La Roma ha ceduto Gerson. Dani Ceballos manda un chiaro messaggio al Milan. Juventus scatenata: tutto fatto per due top player. Barella, la Roma ha l'accordo con il Cagliari. Psg-Juve, nuovo contatto: Leonardo vuole Bonucci a Parigi. Milan, colpo in difesa: fissate le visite mediche.

Virgilio Sport - 30-06-2019 | 12:50