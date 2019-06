Caos Barella: scoppia la guerra di mercato tra Inter e Roma

Sembrava una trattativa ormai in discesa, e invece improvvisamente è cambiato tutto. Nicolò Barella era indicato veramente a un passo dall'Inter, ma la Roma che lo stava seguendo da diverso tempo ha presentato al Cagliari un'offerta definita impossibile da rifiutare. E ora potrebbe verificarsi un vero ribaltone nel calciomercato dei centrocampisti italiani.

Se la Beneamata sul piatto ha messo 36 milioni di euro più 4 di bonus, dalla Capitale è arrivato un rilancio di grande peso: 35 milioni in contanti più la decisiva contropartita tecnica di Gregoire Defrel, attaccante che agli isolani fa gola e non poco.

Il Cagliari di fatto ha già detto di sì alla Roma, anche se bisogna capire cosa deciderà di fare il giocatore che sostanzialmente aveva già un accordo di massima con Antonio Conte e la società nerazzurra. Proprio la sua volontà, del resto, aveva già bloccato un trasferimento al Napoli che il club già aveva accettato.

L'inserimento in extremis della Roma però è stato accolto tutt'altro che bene dall'Inter, che sembra intenzionata a passare al contrattacco. Allo sgarbo potrebbe infatti rispondere con un altro sgarbo, e gettarsi su Lorenzo Pellegrini: il centrocampista giallorosso ha infatti una clausola rescissoria di 30 milioni, che a questo punto il Biscione potrebbe pagare in solido strappando ai giallorossi uno dei simboli della squadra, oltre che uno degli ultimi romani rimasti in rosa (e uomo che Francesco Totti ha definito il prossimo, potenziale capitano della Roma).

Pellegrini peraltro conosce già benissimo Sensi per averci giocato insieme nel centrocampo del Sassuolo, e nel caso in cui l'Inter faccia sul serio potrebbe ritrovarselo di nuovo come compagno di squadra e reparto a Milano. Tutto questo a meno che non avvenga di nuovo un inatteso ribaltone, come quello che nelle ultime ore ha fatto saltare il banco.

