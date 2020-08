Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 26 agosto 2020

14:00 Messi, la Juve ci prova con lo sponsor. Barcellona pronto allo scontro

La fragorosa notizia dell'addio di Lionel Messi al Barcellona sta scatenando ogni tipo di indiscrezione di mercato. Il segretario tecnico del Barcellona, nonostante il giocatore abbia reso noto pubblicamente la sua volontà di andarsene : Pensiamo a Leo Messi nel futuro del Barcellona così da costruire insieme il futuro e un nuovo ciclo vincente insieme al miglior giocatore del mondo e della storia. Il dettaglio dell'operazione

13:26 Milan: Begovic resterà in rossonero

Asmir Begovic potrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. L'estremo difensore bosniaco, arrivato lo scorso inverno il prestito dal Bournemouth, potrebbe essere riscattato dal Diavolo, che sta parlando con il club inglese : sarà il vice di Gigio Donnarumma.

13:09 Juventus, la corsa al bomber continua ma c'è un 'no' importante

E questo, secondo quanto riportato da ‘ Sky Sport ', il motivo del secco ‘ no di Edinson Cavani alla Juventus, dopo che i bianconeri avevano sondato il terreno per l'urugiaiano, in attesa di capire come si evolverà la trattativa per Edin Dzeko. La Juve ha provato ad approfittarne, ma il passato al Napoli, e il rapporto che ancora lega il Matador alla tifoserie partenopea, ha giocato un ruolo fondamentele nel ‘ no al club bianconero. Il dettaglio dell'operazione

12:22 Milan, spunta una concorrente per Oscar Rodriguez

C'è un nuovo ostacolo, per il Milan, nella corsa a Oscar Rodriguez. I rossoneri hanno più volte sondato il terreno con il Real Madrid per il fantasista classe 1998, ma secondo quanto riportato da ‘ Marca anche il Siviglia ha chiesto informazioni ed è pronto a investire cifre importanti per portare il calciatore in Andalusia. Nella scorsa stagione Oscar Rodriguez ha giocato in prestito al Leganes, segnando 9 gol in 30 partite.

11:49 Roma, offerta importante per Diawara

Amadou Diawara è nel mirino dell'Arsenal. Il centrocampista guineano della Roma è la nuova prima scelta dei Gunners che, secondo quanto riportato dal ‘ Sun e dal ‘ Daily Express, nei giorni scorsi hanno rinunciato a Thomas Partey dell'Atletico Madrid.

11:14 Messi, un nuovo indizio cambia le carte in tavola: l'Inter sogna

Nelle ultime ore si sono susseguite decine di ipotesi diverse, ma una voce piuttosto attendibile fa sognare l'Inter e i suoi sostenitori. Per l'ex agente di Messi, Messi ha già una squadra : l'Inter. L'ex componente dell'entourage del campione argentino ha parlato all'emittente spagnola ‘ Cope : Per me Messi ha già una squadra, l'Inter, ha ribadito. Il dettaglio dell'operazione

09:57 Mercato Milan: Ibra accontentato, firma imminente

La telenovela dell'estate rossonera pare giunta al suo epilogo. Dopo giorni di trattative serrate, sembra che sia imminente la soluzione del caso Ibra. Salvo imprevisti, Re Zlatan giocherà ancora per il Diavolo. Dopo le parole di Paolo Maldini, la dirigenza rossonera avrebbe rotto gli indugi. Il dettaglio dell'operazione

07:52 Mercato Juventus: tre soluzioni per il "caso Higuain"

In casa Juventus si lavora per mettere a disposizione del nuovo tecnico Andrea Pirlo la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. In particolare, occhi puntati su Gonzalo Higuain. ci sarebbero tre possibili soluzioni al caso Higuain. Ci sarebbe, anche la possibilità di continuare a vedere Gonzalo Higuain in Serie A. La Juventus ha necessità di archiviare la pratica Gonzalo Higuain in tempi brevi. Prima, bisogna salutare Gonzalo Higuain. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri martedì 25 agosto 2020

