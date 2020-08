Messi, la Juve ci prova con lo sponsor. Barcellona pronto allo scontro

Come prevedibile, la fragorosa notizia dell’addio di Lionel Messi al Barcellona sta scatenando ogni tipo di indiscrezione di mercato. Oltra a Manchester City, Paris Saint Germain e Inter, sul sei volte Pallone d’Oro ci starebbe facendo un pensiero anche la Juventus.

Secondo il Corriere della Sera, a spingere verso un suggestivo matrimonio tra la Pulce e la Vecchia Signora sarebbe lo sponsor tecnico di Lionel Messi, l’Adidas, che veste i bianconeri e garantisce al club di Andrea Agnelli 50 milioni di euro a stagione.

L’operazione, spiega il quotidiano meneghino, sembra al momento fuori portata, ma dopo il colpo Ronaldo nulla può essere escluso, considerando che il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero, diminuendo così di molto le spese.

In pole position per il fuoriclasse argentino resta il Manchester City, spinto da Pep Guardiola, seguito a ruota dal Paris Saint Germain: lo sceicco sogna un tridente con Neymar ed Mbappé. L’Inter dopo gli indizi delle ultime settimane (la casa comprata a Milano dal padre Jorge, e la famosa immagine proiettata sul Duomo nel video di Suning) continua a sperare.

Il segretario tecnico del Barcellona, Ramon Planes in conferenza stampa invece rilancia sulla permanenza di Messi, nonostante il giocatore abbia reso noto pubblicamente la sua volontà di andarsene: “Pensiamo a Leo Messi nel futuro del Barcellona così da costruire insieme il futuro e un nuovo ciclo vincente insieme al miglior giocatore del mondo e della storia. Non contempliamo nessuna uscita di Messi, vogliamo che Leo resti. Dobbiamo rispettare molto Messi, è il migliore della storia, sono convinto che il futuro sia assolutamente positivo, fatto di giocatori giovani e di talento. Non ci spostiamo da questa idea: Messi ha dato tantissimo al Barça e il Barça a Leo, lo dico anche come persona e non solo come calciatore”. Si delinea uno scontro tra il giocatore e la società.

OMNISPORT | 26-08-2020 14:00