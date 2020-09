Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 7 settembre 2020

12:19 Mercato Milan, pronto il colpo in difesa per accontentare Pioli

Dopo i colpi in attacco e a centrocampo, il Milan ha intenzione di chiudere il suo mercato con un rinforzo di assoluto rilievo per il reparto arretrato. La mossa della dirigenza non è casuale, e arriva dopo l'allarme di Stefano Pioli nel post- gara contro il Monza. Se dovesse arrivare il colpo anche in difesa, al Milan mancherebbe soltanto un portiere di riserva da affiancare a Gigio Donnarumma. Il dettaglio dell'operazione

10:51 Roma, per l'attacco si insegue un pezzo da novanta

C'è anche la Roma su Memphis Depay, l'olandese del Lione da tempo oggetto del desiderio delle big europee. Il contratto di Depay scadrà a breve e se Koeman lo chiama al Barcellona per lui sarà una forte tentazione. Ma sul giocatore c'è anche la Roma ha dichiarato Aulas, che quindi non esclude una cessione di Depay nonostante il tecnico del Lione, Rudi Garcia, abbia chiesto esplicitamente di non cedere i calciatori attualmente in rosa.

10:34 Telenovela Milik, spunta una nuova pretendente

La Fiorentina ci prova per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, dopo il trasferimento sfumato alla Juventus, sembrava ormai vicinissimo alla Roma, grazie a un'operazione che avrebbe portato Cengiz Under al Napoli, ma la distanza sul conguaglio ha frenato di colpo la trattativa.

10:21 Milan, quante concorrenti per Fofana

Ma per i rossoneri non sarà facile superare i club che giorno dopo giorno arricchiscono l'elenco delle contendenti per arrivare al difensore del Saint Etienne. Per Fofana ‘ Les Verts chiedono 25 milioni, al momento, ritengono troppo alta. Non c'è finora una vera favorita ma il Milan non vuole perdere l'occasione per puntellare ulteriormente il proprio reparto arretrato.

09:49 Mercato Juventus: Suarez più vicino ma la priorità è vendere

Sempre più le voci che vorrebbero Luis Suarez ad un passo dal liberarsi dal Barcellona e diventare il nuovo bomber della Vecchia Signora. Insomma , il Pistolero , a breve , potrebbe essere annunciato ufficialmente , per la gioia del popolo bianconero che già sogna con il tridente delle meraviglie. Fabio Paratici ha un compito gravoso, ovvero di quei giocatori che non rientrano più nei piani del nuovo corso griffato Andrea Pirlo. Fabio Paratici pare pronto a tutto per fare cassa. Il dettaglio dell'operazione

