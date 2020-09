Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 21 settembre 2020

10:36 Koulibaly, il Manchester City ci riprova

Il Manchester City torna all'assalto di Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola sta continuando a cercare un difensore di livello mondiale e in cima alla lista c'è sempre il centrale azzurro. Dopo la vittoria contro il Parma, Gattuso aveva così commentato la questione : Dispiace se dovesse andare via, ma il Napoli deve pensare ai numeri putroppo.

09:53 Mercato Roma: il futuro di Fonseca dipende da Pirlo

Tante discussioni sull'operato di Paulo Fonseca, soprattutto sulla sua decisione di non schierare Edin Dzeko. Molto dipenderà dalla prossima sfida di campionato contro la Juventus di Andrea Pirlo. Ovviamente, si aspetterà l'evoluzione del mercato e la sfida con la Juventus. la posizione di Paulo Fonseca è tutt'altro che semplice. Il dettaglio dell'operazione

08:10 Mercato Inter: Conte riabbraccia Vidal e ne saluta tanti

Dopo una lunga telenovela, Arturo Vidal è finalmente a disposizione di Antonio Conte. Ora l'obiettivo è vincere con l'Inter. Mancherai allo spogliatoio , Arturo. Concluso l'acquisto di Arturo Vidal, l'Inter ora ha come priorità, come spiegato dal presidente Steven Zhang, quella di sfoltire la rosa. da non escludere che l'Inter si rimetta al lavoro per capire se ci siano altre opzioni di mercato. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 20 settembre 2020

Mercato Inter, Vidal è a Milano. Mercato Juventus: annuncio di Paratici su Dzeko e Suarez. Mercato Juventus, Pirlo non convoca il terzino: scoppia il caso. Roma-Milik, Giuntoli ammette il ritardo. Allegri vuole tornare in panchina: indizio sul futuro del tecnico. Roma, Under ai saluti: il messaggio del turco ai tifosi. Mercato, Milan alle strette: l'ultimatum del 'cavallo di ritorno'. Mercato Juventus, un ostacolo blocca Dzeko: pronto il piano B.

Virgilio Sport - 21-09-2020 | 10:36