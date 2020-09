Mercato Juventus, è fatta per il ritorno di Alvaro Morata

Alvaro Morata torna alla Juventus. Il rallentamento dell’affare Dzeko, causato dallo stallo nella trattativa per il trasferimento di Milik alla Roma, ha spinto i dirigenti bianconeri ad affondare il colpo per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che ha vestito la maglia della Vecchia Signora nel biennio 2014-2016.

L’affare è in dirittura di arrivo, tanto che si parla di un approdo della punta spagnola a Torino già martedì, con tanto di visite mediche e firma sul contratto. Il giocatore è pronto a mettere nero su bianco per un quinquennale, riporta Sportmediaset.

La Juventus verserà nelle casse dei colchoneros 9 milioni di euro per il prestito oneroso: l’eventuale riscatto è fissato a 45 milioni di euro. Morata non ha partecipato all’allenamento odierno agli ordini di Simeone, proprio perché pronto al ritorno in Italia: il giocatore sarebbe entusiasta di tornare sotto la Mole.

A meno di colpi di scena finali, i bianconeri hanno quindi deciso di abbandonare del tutto la strada per Dzeko, dopo aver già detto addio a Luis Suarez, spazientiti per il ritardo nella trattativa. Proprio il Pistolero prenderà il posto di Morata all’Atletico: ci sarebbe già l’accordo con il club madrileno.

Il CFO Paratici prima della partita contro la Sampdoria era stato chiaro: “Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko. Non c’è una situazione Dzeko. C’è una situazione attaccante per la Juve. Ci serve una punta e sappiamo cosa vogliamo con grande serenità e calma. Lavoriamo per avere un attaccante che possa giocare con Dybala e CR7. Abbiamo i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli”.

OMNISPORT | 21-09-2020 17:55