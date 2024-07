Calciomercato Parma, Suzuki si presenta ed è subito virale. Laurientè e Mandragora per Pecchia

Un americano di origine giapponese che parla subito italiano: "Grazie di essere venuti alla mia presentazione. Sono felice. Darò il massimo per questa squadra". Con l'acquisto di Zion Suzuki comincia il mercato dei Ducali

La salvezza prima di tutto. È questo l’obiettivo dichiarato dal numero uno Kyle J. Krause per il suo Parma, dominatore assoluto dell’ultima Serie B. La serie A dei Ducali e il calciomercato dei gialloblu iniziano con la piacevolissima sorpresa dell’ingaggio di Zion Suzuki, portiere giapponese la cui presentazione è diventata subito virale per il saluto e i ringraziamenti in italiano che nessuno aspettava di sentire tanto presto.

In cabina di regia, la ricca proprietà americana ha scelto di proseguire con Fabio Pecchia abile a riportare i crociati nel calcio che conta dopo tre anni di Purgatorio. La squadra emiliana, inoltre, è molto attiva sia sul mercato in entrata con il fine di rinforzare una rosa già competitiva sia alla voce uscite e rinnovi. Riuscirà l’ambizioso Parma a raggiungere la stazione della salvezza nella massima divisione italiana?

Il Parma insiste per Armand Laurientè

Il club gialloblù non molla la presa su Armand Laurienté dei vicini di casa del Sassuolo, appena retrocessi nella divisione inferiore. Diverse però le pretendenti per assicurarsi il cartellino dell’ex Lorient tra le quali spicca la Lazio di Claudio Lotito che dopo lo scippo subito dal Marsiglia vuole regalare un nuovo colpo ai tifosi (piace anche James Rodriguez).

La società di Krause resta alla finestra consapevole dei buoni rapporti sia con l’amministratore delegato Giovanni Carnevali sia con il nuovo direttore sportivo Francesco Palmieri, quest’ultimo proprio al Parma nella passata stagione. Per liberare Laurientè il Sassuolo chiede un conguaglio economico intorno ai 15 milioni di euro, cifra al momento ritenuta eccessiva per la casse di diverse squadre, tant’è che l’esterno offensivo sta svolgendo il ritiro pre campionato con Fabio Grosso, in attesa di un segnale che tarda ad arrivare.

Forte anche la concorrenza del Fenerbahce di Mourinho, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Italia e alla luce di questo motivo se la Lazio dovesse defilarsi per affondare sul colombiano Rodriguez, ecco che il Parma può convincere il francese a traslocare di qualche chilometro da casa. In ogni caso bisognerà attendere la prima settimana di agosto per conoscere il futuro del classe 1998. Le altre piste, invece, portano a Cancellieri (ai margini del progetto Lazio) e Brekalo in uscita dalla Fiorentina.

Pecchia e i rinforzi a centrocampo: piace Mandragora

L’ex allenatore della Cremonese avrebbe poi chiesto due rinforzi a centrocampo per assestare uno dei reparti nevralgici e renderlo all’altezza della sfida in massima serie figlia della cavalcata trionfale nella scorsa cadetteria. Il primo corrisponde al nome di Rolando Mandragora, in uscita dalla Fiorentina di Raffaele Palladino la quale è pronta a dare l’assalto ad Andrea Colpani (Monza). Il secondo, invece, è Gaetano (valutazione di 8 milioni di euro) di proprietà del Napoli sul quale ci sarebbe il concreto interesse anche del Cagliari pronto a riaccoglierlo a braccia aperta dopo la positiva mezza parentesi della passata stagione.

Piacciono anche i profili di Billy Gilmour (Brighton) e Marco Brescianini, ma quest’ultimo sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Atalanta di Antonio Percassi.

La presentazione di Zion Suzuki è virale

Nonostante un mercato che fatica a decollare, il Parma ha presentato due nuovi volti. Per il ruolo di portiere è stato preso Suzuki, l’estremo difensore è stato prelevato dal Sint-Truiden per 7.5 milioni di euro.

Il nuovo numero uno è stato presentato alla stampa, facendo trapelare una forte emozione dalle sue parole:

Grazie di essere venuti alla mia presentazione. Sono felice di venire in una squadra con grande storia come il Parma. Darò il massimo per questa squadra.

Zion Suzuki è alto 190 cm, è nato negli States da madre giapponese, padre ghanese e di lui in patria si dicono ottime cose.

Le trattative di mercato dei Ducali

A titolo gratuito, invece, è arrivato Valeri, il quale ha rescisso con il Frosinone dopo la retrocessione in Serie B. Ha fatto il passaggio dalla primavera alla prima squadra il giovane Kowalski, ma non è ancora chiaro se il promettente centravanti sarà ceduto in prestito o rimarrà nel roster di Fabio Pecchia. Tiene banco il capitolo rinnovi con l’attacco che fa registrare più spine che rose.

Il promettente Benedyczak (mattatore assoluto della scorsa Serie B) va in scadenza nel 2025; mentre l’attaccante Bonny, considerato da Pecchia imprescindibile, è pronto a rinnovare con il club fino al 2027. Infine Dennis Man e Mihaila, dopo aver disputato un Europeo da protagonisti con la casacca della Romania, hanno attirato su di loro l’interesse di diverse società sia italiane sia europee come Atalanta, Bologna, Benfica e Besiktas. Le altre perplessità, invece, sono legate a Partipilo (preme il Palermo) e Charpentier, entrambi in scadenza nel 2025: il primo non ha mai disputato un campionato di Serie A; mentre il congolese potrebbe cambiare presto maglia e rimanere in cadetteria.