Canoa, Burgo e Genzo volano in semifinale

Sorride la canoa azzurra in quel di Tokyo. In mattinata sia Francesca Genzo che Samuele Burgo hanno conquistato l’accesso alle semifinali di domani rendendosi protagonisti di ottime gare.

La ventisettenne triestina è avanzata al prossimo atto del K1 200 femminile chiudendo al 2° posto la batteria vinta dalla danese Emma Aastrand Jorgensen in 41.572, un piazzamento questo che le ha permesso di evitare i quarti di finale con cui invece si è dovuto misurare Burgo.

Il siracusano, terzo in batteria dietro l’ungherese Balint Kopasz e l’argentino Agustin Vernice, è stato infatti costretto a scendere per una seconda volta in acqua dove, culminando con successo una bella rimonta, ha conquistato il secondo posto alle spalle del belga Peters.

Tutti e due gli azzurri ora andranno a caccia della finale per le medaglie nella mattinata di domani.

OMNISPORT | 02-08-2021 06:16