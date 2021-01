Cassani consegna alla famiglia Pantani la bici del primo Tour

Il CT della Nazionale di Ciclismo ha regalto, nel giorno del compleanno di Marco, alla mamma dell’ex campione, Tonina la bici con cui il Pirata vinse le tappe del Mount Ventoux e Courchevel nel suo ultimo Tour de France (quello del 2000).

Un gesto simbolico in un giorno difficile per la famiglia. Su Fb il tecnico ha scritto: “Ogni bicicletta ha la sua storia e può raccontare molte cose, si può dire che ogni bicicletta ha un’ anima. Ce ne siamo accorti questa mattina quando l’abbiamo consegnata a mamma Tonina. Con un velo di emozione negli occhi ed un bellissimo sorriso, ci ha ringraziato con parole tenere e importanti. In quel sorriso siamo convinti che mamma Tonina abbia ritrovato un pizzico di pace”.

OMNISPORT | 13-01-2021 21:54