Chelsea, per la panchina il favorito è Luis Enrique

L'ex CT della Spagna sarebbe la scelta numero uno dei Blues.

04-04-2023 10:42

Il Chelsea, dopo aver esonerato Potter, è alla ricerca di un sostituto. Sono diversi i nomi in gioco ma, secondo il The Sun, ci sarebbe un allenatore in pole position, ovvero Luis Enrique.

Reduce dalla lunga esperienza alla guida della Spagna, Luis Enrique ha la personalità e le competenze per provare a scuotere una squadra che sta vivendo un momento negativo. Visto allenare anche in Italia (sulla panchina della Roma), il tecnico spagnolo non allena un club dalla stagione 2016/17, l’ultima alla guida del Barcellona. Oltre a Luis Enrique, il Chelsea starebbe valutando altri profili, tra cui quello di De Zerbi, il cuo nome è stato accostato anche all’Inter.