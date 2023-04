Ciclismo, Fortunato: “Ho fiducia per il Giro d'Italia”

Ha chiuso in quinta posizione il Tour of the Alps, ora il corridore bolognese guarda con grande ottimismo alla corsa rosa

22-04-2023 10:32

Il quinto posto al Tour of the Alps ha fatto crescere l’ottimismo in Lorenzo Fortunato in vista del Giro d’Italia in cui vuole fare classifica. Su tutte le salite della corsa a tappa del Trentino Alto Adige, il corridore bolognese è rimasto sempre tra i primi. Il capitano della Eolo-Kometa ha chiuso le sue fatiche a 38 secondi dal vincitore Tao Geoghegan Hart. Al termine dell’ultima tappa, ha detto: “Mi sono sentito bene, mi sono sentito ogni giorno meglio e ogni giorno è crescita la fiducia per il Giro d’Italia”.

A quanto pare, i due ritiri in altura fatti con la squadra sono serviti per la forma migliore. Non solo per lui, ma per tutti i suoi compagni, che ora possono supportarlo al meglio: “Ho visto che la squadra si è comportata benissimo perché non sono stato solo io ad andare forte: e questo, per gli obiettivi che abbiamo, è molto importante. Adesso andrò a fare la Vuelta a Asturias cercando di continuare a crescere e magari di centrare qualche risultato. E poi, via con il Giro d’Italia. Con tanta, tanta fiducia”.

Soddisfazione anche per il direttore sportivo, Jesus Hernandez: “La squadra in questa settimana ha corso benissimo, sempre di fianco al suo capitano e anche nell’ultima tappa ha fatto lo stesso. Lorenzo ha dimostrato di avere una grande gamba fin dal primo giorno, ed è per questo che abbiamo cambiato modo di correre: noi siamo tutti molto contenti di questa settimana, e credo che siano contenti anche i nostri manager”.