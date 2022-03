03-03-2022 22:39

E’ guarito dal Covid per la seconda volta, ma per Peter Sagan adesso deve fare ancora i conti con febbre e mal di gola. Il 32enne slovacco della TotalEnergies non è stato bene una volta rientrato dalla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ora la Corsa dei Due Mari diventa cruciale.

In primavera arrivano le classiche e Sagan non vuole certo mancare, il tempo però stringe e nelle prossime ore il tre volte campione del mondo deve sperare in un recupero.

OMNISPORT