Cinico attacco di Briatore all'ex moglie, la Gregoraci si sfoga

Il “c’eravamo tanto amati” nella versione Briatore-Gregoraci sembra assumere la forma di un romanzo che, da rosa a tinte fosche, è stato un attimo. La separazione, avvenuta consensualmente nel 2017, aveva incuriosito più che sorpreso e generato una serie di quesiti sul futuro di entrambi che, nel corso di questi anni, sono stati soddisfatti con risposte da parte di entrambi.

Flavio Briatore attacca l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, oggi, si trova all’interno della casa del Grande Fratelo Vip 5 alla ricerca di una carriera e di una popolarità tutta sua, a prescindere dall’unione con Briatore che – uscito dal mondo della F1 verso cui continua a nutrire interesse e su cui dispensa opinioni – segue attività imprenditoriali nel ciclone dopo il focolaio esploso al Billionaire.

Nel mezzo dell’intervista rilasciata al Fatto quotidiano, il manager ha esternato la sua idea in merito alla storia che l’ex moglie avrebbe intrecciato con Pierpaolo Petrelli:

“Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo. Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista. Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Viviamo a 300 metri di distanza a Montecarlo per condividere il più possibile la vita con Falco, senza regole rigide. Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Dobbiamo pensare al bene di nostro figlio. La somma degli alimenti? Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

L’amarezza di Elisabetta Gregoraci

Affermazioni queste che non chiuderanno la questione e su cui la Gregoraci replicherà al momento opportuno, vista l’età di Petrelli e quella delle compagne accostate all’ex marito. Questioni anagrafiche a parte, anche Elisabetta ha esternato l’amarezza e la solitudine provata, rispetto a certe esperienze vissuto assieme all’ex e che hanno segnato i suoi sentimenti, modificandoli.

Parlando con la contessa Patrizia De Blank, la Gregoraci ha ricordato: “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male”. “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”, ha rivelato Elisabetta, riferendo di questo tragico avvenimento che risale al 2010.

“Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino”, ha aggiunto.

Uno sfogo che suscita nella coinquilina una riflessione: “Quando sposi degli uomini così, e te lo dice chi conosce queste situazioni, o ti fai la tua vita o li lasci”. La Gregoraci ha optato per la due, ma non per questa ragione ha permesso che le sue ragioni fossero prevaricate dalla saggezza della contessa. “Ti do la mia giovinezza, un figlio e davanti a una cosa così… da lì si è rotto qualcosa”, ha concluso, per ora, Elisabetta.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2020 12:37