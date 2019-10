Flavio Briatore pronto per un nuovo flirt? Ecco Benedetta Bosi

Flavio Briatore è uno di quei personaggi che, nel bene e anche nel male, riesce sempre ad occupare il suo posto quando c’è da scegliere i contenuti da pubblicare. Che abbia, in virtù del suo passato nella Formula Uno, esternazioni da fare su Vettel, Leclerc e Ferrari o da opinare sulla gestione Milan, Briatore c’è sempre e comunque.

Stavolta, però, ad occuparsi del noto imprenditore è Dagospia che gli attribuisce un flirt con una delle emergenti che, secondo quanto riferisce Alberto Dandolo, occupa un posto di rilievo nelle serate del noto imprenditore.

Si tratta di Benedetta Bosi, beccata con Briatore a Montecarlo. “Cosa ci faceva Flaviuccio Briatore con la giovane e bombastica toscana Benedetta Bosi l’altra sera al Cipriani di Montecarlo? – si legge sul sito – . Dicono le abbia pagato anche un autista per farla rientrare a Milano… Dicono”.

Dicono anche che tra Briatore e la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, i rapporti siano cordiali per via di Nathan Falco, il loro bambino, ma che alcuni atteggiamenti della ex signora Briatore non siano particolarmente graditi all’imprenditore.

Ma che cosa sappiamo di Benedetta Bosi, assai meno nota dell’ex miss oggi conduttrice televisiva? Il profilo Instagram della Bosi, oggi, è privato in conseguenza anche dell’improvvisa notorietà conquistata ma tra i suoi folowers spiccano i nomi proprio di Flavio Briatore e del noto giornalista che ha diffuso la notizia.

Da quanto si legge nella concisa bio, la Bosi è originaria della Toscana, Forte dei marmi, vive a Milano e studia Giurisprudenza. Non molto di diverso, rispetto a quanto compare sul suo profilo facebook. Per ora, sia da Briatore sia da Benedetta non vi è stato alcuna smentita, né alcuna replica su questa golosa, clamorosa indiscrezione.

VIRGILIO SPORT | 23-10-2019 12:48