Colombia ko al 99': lo sfogo social di Cuadrado

Notte di emozioni e polemiche in Copa America. I riflettori erano inevitabilmente puntati sul match tra Brasile e Colombia terminato 2-1 in favore della nazionale verdeoro, capace di imporsi in rimonta alle soglie del decimo minuto di recupero.

Un finale ‘thrilling’ destinato ad alimentare la coda di un match ‘viziato’ dalla rete del momentaneo pareggio siglato da Roberto Firmino che ha scatenato le proteste della Colombia. Con i ‘Cafeteros’ avanti 1-0 grazie alla rete di Diaz su assist di Cuadrado, il Brasile è tornato in superficie a dodici minuti dal traguardo al culmine di un’azione destinata a far discutere.

Al 78′ scarico di Neymar che colpisce il corpo dell’arbitro Pitana il quale sembra in procinto di interrompere il gioco, ma in realtà l’azione prosegue e il possesso rimane di proprietà del Brasile e sfocia nel cross a centro area per Firmino che irrompe di testa e fa 1-1.

Furibonde le proteste di Cuadrado e compagni ma la rete viene convalidata. A quel punto la Colombia si disconnette dalla partita e al nono di recupero subisce anche il colpo-beffa targato dal madridista Casemiro.

Al termine della gara gli animi non si sono di certo placati, tanto che lo stesso calciatore della Juve Cuadrado ha postato sul proprio profilo Twitter il ‘frammento’ del regolamento che spiega come ci si deve comportate quando durante un’azione di gioco il pallone impatta sulla figura dell’arbitro, aggiungendo: “Non è questione di non saper perdere ma le regole sono regole”.

OMNISPORT | 24-06-2021 10:57