Coppa Davis, Fognini e Bolelli: "Giusto sognare"

24-11-2022 19:45

L’Italia si gode il doppio azzurro di Davis, composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli, autori non a caso di una annata positiva con le Finals di Torino sfiorate.

A Rai sport entrambi gli azzurri hanno commentato l’impresa.

Simone Bolelli ha detto: “Partita molto sofferta come si è visto, anche se è un 6-4 6-4, ma molto duro. I nostri hanno fatto due grandi match, Sonego perfetto, a Muso è sfuggito di qualche punto. Li sapevamo match difficilissimi, sulla carta non eravamo favoriti, ma siamo contenti: è stato un lavoro di squadra. Altra occasione per far bene, ora testa a sabato. Siamo lì, dobbiamo mettercela tutta. L’Italia può far bene, abbiamo una grandissima squadra. Siamo in semifinale, dobbiamo dare tutto. Siamo stanchi, ma siamo a fine anno: stringeremo i denti ancora un po’“.

Mentre Fabio Fognini: “Siamo contenti, sapevamo e sappiamo che questo punto è un 50% dell’eliminatoria. Era già dura con Matteo e Jannik, senza molto di più. Però sapevamo che avevamo le nostre carte, in Davis può succedere qualsiasi cosa. Io e Simone abbiamo risposto presente, questa vittoria ci dà morale perché abbiamo chiuso un anno molto duro. Per questa bandiera e questi colori abbiamo sempre dato l’anima. C’è contentezza doppia. E’ giusto sognare, ora lasciateci smaltire quest’adrenalina, sicuramente sarà una squadra molto forte, partite facili ora non ci sono. Domani tempo di recuperare“.