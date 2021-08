Marca non ha dubbi: a breve arriverà l’annuncio del passaggio di Mbappé dal PSG al Real Madrid. Un’operazione moster, con ben 170 milioni di di euro (+10 di bonus) per il cartellino di Mbappé (in scadenza di contratto).

Nonostante le dichiarazioni dei vertici del PSG, Mbappé pare ormai destinato a giocare con la casacca del Real Madrid. Curiosamente, se diventerà un blancos, sarà avversario dell’Inter in Champions League

OMNISPORT | 27-08-2021 07:15