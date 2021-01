Daniele Cavaliero fa cifra tonda

Sfida da ex molto particolare per Daniele Cavaliero, che guiderà Trieste contro Varese nella propria partita numero 600 della carriera in Serie A, proprio contro la squadra che nell’estate 2017 accettò di liberarlo per permettergli di fare ritorno nella formazione della propria città, all’epoca in Serie A2.

Alla vigilia della delicata sfida dell'”Allianz Dome” Cavaliero ha parlato da leader, vista la delicata situazione di classifica della squadra: “Stiamo vivendo un processo di crescita e questa sarà un’altra tappa importante. Dobbiamo affrontare Varese con la stessa fame che abbiamo mostrato contro Treviso. Mercoledì abbiamo ottenuto una vittoria di gruppo, tutti quelli che hanno giocato hanno dato qualcosa e sarà indispensabile ripetere lo stesso atteggiamento”.

