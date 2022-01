De Rossi torna nello staff della Nazionale

21-01-2022 11:37

Dopo aver vinto l’Europeo in Inghilterra, Daniele De Rossi aveva lasciato la Nazionale azzurra perché il suo sogno era allenare un club. Ma è bastata una chiamata da parte di Roberto Mancini (e della Figc) perché l’ex centrocampista tornasse nello staff dell’Italia, in vista della sfida contro la Macedonia del Nord per i play off di qualificazione ai Mondiali del Qatar.

De Rossi già mercoledì scorso era a Coverciano a disposizione. L’Italia, vincendo contro la Macedonia del Nord, per qualificarsi ai Mondiali avrebbe poi da superare un altro scoglio, decisamente più duro: Turchia o Portogallo.

