De Siervo: "Chi sbaglia paga"

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, ha commentato soddisfatto la recente attività investigativa del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Gdf.

"Per fortuna viviamo in un paese civile, in cui chi sbaglia paga – ha detto -. Complimenti alla Guardia di Finanza e all'Autorità giudiziaria per il grande risultato conseguito con questa operazione. Da mesi La Lega Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria perché è un fenomeno criminale alimentato spesso da utenti inconsapevoli del reato che stanno commettendo e delle gravi conseguenze cui vanno incontro. Oggi, per la prima volta, sono stati condannati oltre duecento consumatori finali, questo fatto rappresenta una svolta epocale nella lotta contro questa piaga, a tutela di tutti i club e dei tifosi che onestamente si abbonano per seguire le partite del nostro campionato".

SPORTAL.IT | 19-02-2020 14:22