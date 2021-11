Dinamo Sassari, esonerato Cavina: al suo posto Piero Bucchi

16-11-2021 18:41

Finisce nel peggiore dei modi la seconda esperienza di Demis Cavina sulla panchina di Sassari, club che nel pomeriggio ne ha comunicato l’esonero.

Fatale per il tecnico classe 1974 l’inizio di stagione poco convincente sia in campionato che in Champions League, competizioni dove complessivamente ha ottenuto 4 vittorie e 8 sconfitte.

Questa la nota rilasciata dalla società sarda:

“La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata odierna si è concluso il rapporto lavorativo con coach Demis Cavina: a Demis, professionista di grande profilo e dalle spiccate doti umane, il sincero ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto in questi mesi e l’augurio per un futuro carico di soddisfazioni personali e professionali”.

A prendere il posto di Cavina sulla panchina di Sassari sarà Piero Bucchi: per il classe 1958, attuale vice allenatore della Nazionale Italiana, sarà l’ottava piazza guidata in serie A.

OMNISPORT