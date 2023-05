ATP Roma, Internazionali d'Italia: le partite di oggi, Sinner-Cerundolo dalle 14:45. Diretta

Jannik Sinner scende in campo nel pomeriggio del 16 maggio, salvo cambio di programma, contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il tennista altoatesino è favorito, ma deve stare attendo contro l’argentino che in passato lo ha già sconfitto. L’incontro non inizierà prima delle ore 15 e sarà trasmesso in diretta tv sia da Sky (canale 201) che da il 20, in chiaro. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.