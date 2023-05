Tutte le partite in programma e i risultati del Torneo di Roma che si gioca al Foro Italico dal 10 al 21 maggio 2023

Ultimo aggiornamento 09-05-2023 16:38

Il torneo di Roma, o meglio gli Internazionali Bnl di Roma, è un Masters1000 sulla terra rossa che si gioca dall’11 al 21 maggio 2023 sui campi del Foro Italico. In campo tutti i migliori tennisti del mondo. Djokovic, Alcaraz, Medvedev e Ruud sono le prime 4 teste di serie. Se tutto andasse come da programma le semifinali sarebbero Djokovic-Medvedev e Alcaraz-Ruud. Attenzione però che anche le altre teste di serie, quelle che in teoria dovrebbero arrivare ai quarti sono nell’ordine: Tsitsipas, Rublev, Rune e il nostro Jannik Sinner. Come dire che tutto è assolutamente possibile. Ci sono anche tutti gli altri top player, compreso Auger-Aliassime al rientro.

Nutritissima la pattuglia dei tennisti italiani: solo Fognini è finito nella parte alta del tabellone, mentre nella parte bassa ci sono: Musetti, Sonego, Arnaldi, Cecchinato, Passaro, Nardi e Zeppieri. Come al solito si gioca al meglio dei 2 set. I migliori saltano il primo turno e iniziano a giocare al secondo. In questo momento sono ancora in corso le qualificazioni per cui il tabellone non è ancora stato completato.

Primo turno: tabellone e risultati

Dall’1o all’11 maggio

[1] Djokovic (SRB)-Bye Van Assche (FRA)-Etcheverry (ARG) Ivashka (BLR)-Wawrinka (SUI) [26] Dimitrov (BUL)-Bye [17] de Minaur (AUS)-Bye Krajinovic (SRB)-Fucsovics (UNG) Edmund (GBR)-Qualificato [13] Norrie (GBR)-Bye [10] Auger-Aliassime (CAN)-Bye Qualificato-O’Connell (AUS) Qualificato-Giron (USA) [22] Korda (USA)-Bye [30] Kecmanovic (SRB)-Bye FOGNINI (ITA) [WC]-Murray (GBR) Qualificato-Qualificato [7] Rune (DAN)-Bye [4] Ruud (NOR)-Bye Qualificato-Rinderknech (FRA) Qualificato-Bublik (KAZ) [28] Shelton (USA)-Bye [23] van de Zandschulp (NED)-Bye Lestienne (FRA)-Djere (SRB) Cachin (ARG)-Garin (CHI) [16] Paul (USA)-Bye [11] Khachanov-Bye Nakashima (USA)-Barrere (FRA) Gasquet (FRA)-Wu (CHN) [24] F. Cerundolo (ARG)-Bye [29] Griekspoor (NED)-Bye Baez (ARG)-Varillas (PER) Munar (ESP)-Qualificato [8] SINNER (ITA)-Bye [6] Rublev-Bye Qualificato-Molcan (SVK) Pella (ARG)-Cressy (USA) [27] Davidovich Fokina (ESP)-Bye [21] Bautista Agut (ESP)-Bye CECCHINATO (ITA)-McDonald (USA) Jarry (CHI)-Qualificato [9] Fritz (USA)-Bye [14] Hurkacz (POL)-Bye Halys (FRA)-Wolf (USA) Nardi (ITA) [WC]-Goffin (BEL) [19] Zverev (GER)-Bye [31] Zapata Miralles (ESP)-Bye Huesler (SUI)-Kubler (AUS) Humbert (FRA)-Ruusuvuori (FIN) [3] Medvedev-Bye [5] Tsitsipas (GRE)-Bye Lajovic (SRB)-Borges (POR) SONEGO (ITA)-Chardy (FRA) [25] Nishioka (JPN)-Bye [18] MUSETTI (ITA)-Bye ARNALDI (ITA) [WC]-Schwartzman (ARG) ZEPPIERI (ITA) [WC]-Qualificato [12] Tiafoe (USA)-Bye [15] Coric (CRO)-Bye Mannarino (FRA)-Monteiro (BRA) Dellien (BOL)-Carballes Baena (ESP) [20] Evans (GBR)-Bye [32] Lehecka (CZE)-Bye Moutet (FRA)-Qualificato Ramos-Vinolas (ESP)-PASSARO (ITA) [WC] [2] Alcaraz (ESP)-Bye

Here is the official @atptour men’s singles main draw Make your predictions down here👇🏻#IBI23 pic.twitter.com/1kOxnmUbUJ — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2023

Secondo turno

Dal 12 al 13 maggio

[1] Djokovic (SRB)-Van Assche (FRA)/Etcheverry (ARG) [26] Dimitrov (BUL)-Ivashka (BLR)/Wawrinka (SUI) [17] de Minaur (AUS)-Krajinovic (SRB)/Fucsovics (UNG) [13] Norrie (GBR)-Edmund (GBR)/Qualificato [10] Auger-Aliassime (CAN)-Qualificato/O’Connell (AUS) [22] Korda (USA)-Qualificato/Giron (USA) [30] Kecmanovic (SRB)-FOGNINI (ITA) [WC]/Murray (GBR) [7] Rune (DAN)-Qualificato/Qualificato [4] Ruud (NOR)-Qualificato/Rinderknech (FRA) [28] Shelton (USA)-Qualificato/Bublik (KAZ) [23] van de Zandschulp (NED)-Lestienne (FRA)/Djere (SRB) [16] Paul (USA)-Cachin (ARG)/Garin (CIL) [11] Khachanov-Nakashima (USA)/Barrere (FRA) [24] F. Cerundolo (ARG)-Gasquet (FRA)/Wu (CHN) [29] Griekspoor (NED)-Baez (ARG)/Varillas (PER) [8] SINNER (ITA)-Munar (ESP)/Qualificato [6] Rublev-Qualificato-Molcan (SVK) [27] Davidovich Fokina (ESP)-Pella (ARG)/Cressy (USA) [21] Bautista Agut (ESP)-CECCHINATO (ITA)/McDonald (USA) [9] Fritz (USA)-Jarry (CHI)/Qualificato [14] Hurkacz (POL)-Halys (FRA)/Wolf (USA) [19] Zverev (GER)-NARDI (ITA) [WC]/Goffin (BEL) [31] Zapata Miralles (ESP)-Huesler (SUI)-Kubler (AUS) [3] Medvedev-Humbert (FRA)/Ruusuvuori (FIN) [5] Tsitsipas (GRE)-Lajovic (SRB)/Borges (POR) [25] Nishioka (JPN)-SONEGO (ITA)/Chardy (FRA) [18] MUSETTI (ITA)-ARNALDI (ITA) [WC]/Schwartzman (ARG) [12] Tiafoe (USA)-ZEPPIERI (ITA) [WC]/Qualificato [15] Coric (CRO)-Mannarino (FRA)/Monteiro (BRA) [20] Evans (GBR)-Dellien (BOL)/Carballes Baena (ESP) [32] Lehecka (CZE)-Moutet (FRA)/Qualificato [2] Alcaraz (ESP)-Ramos-Vinolas (ESP)/PASSARO (ITA) [WC]

Terzo turno

Dal 14 al 15 maggio

Ottavi di finale

16 maggio

Quarti di finale

Dal 17 al 18 maggio

Semifinali

20 maggio

Finale

21 maggio

Dove vedere le partite in diretta

Le partite del torneo di Roma sono una esclusiva di Sky, per cui per vederle serve un abbonamento. Noi vi proponiamo due alternative:

Fare un abbonamento a Now-Tv per vedere le partita in streaming Seguire Virgilio Sport perché le partite degli italiani saranno sicuramente seguite in diretta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ Quando inizia il torneo di Roma 2023? Il 10 maggio 2023 Quando termina il torneo ATP di Roma 2023? Il 21 maggio 2023 Dove si giocano le partite del torneo di Roma? Ai campi del Foro Italico di Roma