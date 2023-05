ATP Roma, Internazionali d'Italia: Kokkinakis-Sinner, le partite di oggi 12 maggio in diretta

Ultimo aggiornamento 12-05-2023 11:00

Riassunto dell'evento

Eccoci all’atteso momento di Jannik Sinner che oggi, venerdì 12 maggio, agli Internazionali di Roma aprirà il programma sul campo centrale, dove in serata farà il suo esordio nel torneo Novak Djokovic. Il primo italiano a scendere in campo sarà proprio l’altoatesino che sfiderà Kokkinakis alle ore 11. Le partite si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro sarà il 20 a mandare in onda un match.

Sinner agli Internazionali di Roma oggi 12 maggio

Il numero 1 italiano affronterà il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Sinner è ampiamente favorito, ma in passato ha dovuto faticare per battere Kokkinakis, che superate le qualificazioni ha sfruttato il ritiro di Munar per superare il primo turno.

L’incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo trasmetterà in esclusiva dalle ore 11. La sfida si potrà vedere in streaming con Sky Go e NOW.

Abbonati qui a Now-Tv

1° 2° 3° KOKKINAKIS (AUS) – – – SINNER (ITA) – – –

Per vedere in diretta streaming le partite, puoi fare l’abbonamento a Now-Tv:

Abbonati qui a Now-Tv