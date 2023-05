Tennis, Zverev a Roma: "Spero di fare meglio di Madrid"

Il tedesco sta cercando di recuperare la forma fisica dopo il brutto infortunio di un anno fa

11-05-2023 19:37

Alexander Zverev sta cercando di riprendere la miglior forma fisica e confidenza con il suo gioco dopo il brutto infortunio di un anno fa al Roland Garros.

Recentemente ha raccolto la brutta sconfitta contro Carlos Alcaraz a Madrid di cui è tornato a parlare a Roma. “A Madrid non è stata una grande partita, ad essere onesti. Alcaraz è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento, non c’è dubbio, e io ho giocato male, non ho mostrato un buon livello. Sto cercando di tornare in forma, non è divertente per me” .

E poi: “In qualche modo devo affrontare questi giocatori, ma purtroppo il mio livello non è quello a cui forse ero abituato sulla terra battuta negli ultimi anni. Tuttavia, questa è una nuova settimana, una nuova opportunità. Spero di fare meglio, perché Madrid non è stata affatto facile. Non ho preso nessun giorno di riposo, sono tornato a casa martedì sera e ho iniziato ad allenarmi mercoledì. Voglio competere contro i migliori e vincere i tornei, e questo è qualcosa che non sto facendo in questo momento, spero solo di tornare al mio meglio”.