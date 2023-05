Internazionali d’Italia, Murray polemico contro il pubblico

Lo scozzese sui social di Tennis Tv: “Uno stadio pieno di tifosi italiani che mi hanno fischiato perché pensavano volessi imbrogliare Fabio”

11-05-2023 15:32

Sui canali social di Tennis Tv il tennista scozzese Andy Murray si scaglia contro i tifosi italiani presenti durante l’incontro sul campo centrale del Foro Italico. Nel corso del primo turno del torneo degli Internazionali d’Italia 2023, a Roma, match giocato contro il tennista ligure Fabio Fognini, è scattata una frizione tra l’ex campione Murray ed il pubblico presente.

Le parole dello scozzese: “Uno stadio pieno di tifosi italiani che mi hanno fischiato perché pensavano volessi imbrogliare Fabio, per un punto. Solo perché non riuscivo a vedere correttamente un segno. Evviva“. L’episodio contestato da Murray si colloca durante il primo set. Fognini, dopo aver eseguito uno splendido pallonetto, ha attirato l’attenzione dell’avversario che ha contestato la chiamata dell’arbitro. Il pubblico non ha apprezzato e condiviso l’azione dello scozzese, tanto da rumoreggiare su quanto accaduto.