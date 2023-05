ATP Roma, Internazionali d'Italia: Rune batte in due set Fognini

Ultimo aggiornamento 14-05-2023 15:05

Riassunto dell'evento

Ci ha provato, ma la freschezza di Holger Rune ha fatto il resto. Così Fabio Fognini è stato eliminato al terzo turno degli Internazionali d’Italia sulla terra rossa di Roma. Successo in due set dopo un’ora e 17 minuti di gioco per il giovane danese con il punteggio di 6-4 6-2.

Partita difficile per Fognini, Rune la chiude in due set

Poteva essere una giornata diversa per Fognini, ma dopo aver battuto Andy Murray e Miomir Kecmanovic nei due turni precedenti. Ma l’avversario questa volta era il terribile ragazzino danese Rune. Holger ha sbagliato davvero pochissimo e in due parziali ha chiuso il match.

Prestazione un po’ sottotono per Fognini, sembrato da subito molto più nervoso rispetto agli altri due incontri. Il numero sette del tabellone non ha fatto troppi complimenti e ha perdonato poco. 17 errori gratuiti per Fognini e appena il 50% di punti vinti con la prima. 6-4 6-2 alla fine.

Rune agli ottavi, si ferma il sogno di Fognini

Con le prime due vittorie Fognini sembrava essere tornato ai livelli di un tempo, ma Rune in questo 2023 sta davvero dimostrando di essere uno dei migliori del circuito. Adesso il giovane danese affronterà l’australiano Alexei Popyrin agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia.

Il sogno di Fognini a Roma si interrompe qui, ma non quello degli altri tennisti azzurri. Dopo la vittoria in mattinata di Marco Cecchinato, spazio ora al derby fra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Poi in serata il grande appuntamento con il match di Jannik Sinner contro Alexander Shevchenko.



