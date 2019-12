LIVE NAPOLI - GENK 3-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Decide una tripletta di Milk, Genk generoso, ma ingenuo in fase difensiva. Napoli al momento primo nel girone. A tra poco per il secondo tempo!19:40

Debutto-shock per Vandevoordt, colpevole in due dei tre gol del Napoli19:39

Gran Napoli in questo avvio! Azzurri molto concentrati, ma il Genk è in partita19:04

Genk comunque nella storia perché in porta c'è Maarten Vandevoordt, primo estremo difensore classe 2002 a giocare in Champions League!18:25

Dall'altra parte i belgi non hanno più nulla da chiedere alla manifestazione se non l'orgoglio di congedarsi al meglio: con appena un punto il Genk è fuori anche dalla lotta per il terzo posto18:25

Intanto non mancano le sorprese nella formazione iniziale: solo panchina per capitan Insigne, in attacco spazio a Milik e Mertens18:25

Al San Paolo si gioca per l'ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Alla squadra di Ancelotti basta un punto per accedere agli ottavi di finale18:25

PREPARTITA

Napoli - Genk è valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone E.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio San Paolo di Napoli.

Arbitro di Napoli - Genk è il turco Cuneyt Cakir, coadiuvato dagli assistenti Duran e Ongun. Il quarto uomo sarà Kalkavan mentre al VAR ci saranno Palabiyik e Meler.

La partita di andata Genk - Napoli si è giocata il 2 ottobre 2019 e si è conclusa 0-0.

Dopo 5 partite il girone E vede al comando il Liverpool con 10 punti, seguito ad una lunghezza dal Napoli. Il Salisburgo si trova a 7 punti mentre il Genk chiude la classifica con 1 solo punto. L'ultima giornata sarà decisiva per decidere chi andrà agli ottavi di finale di Champions League. Al Napoli di Carlo Ancelotti basta un pareggio in casa contro il Genk per qualificarsi, grazie alla migliore classifica avulsa contro Liverpool e Salisburgo, che si sfideranno stasera in Austria. In caso di pari merito delle tre squadre il Napoli si qualificherebbe come primo nel girone.

La squadra di Carlo Ancelotti sta passando un momento delicato: non vince in campionato da 7 partite e le voci di Gattuso si fanno sempre più insistenti. Stasera è l'occasione giusta per tornare alla vittoria e per farlo Ancelotti si affiderà davanti alla coppia Mertens - Lozano con Insigne e Milik che dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo rientrerà Allan, tenuto a riposo domenica in campionato, che giocherà insieme a Fabian Ruiz e Zielinski. Dietro difesa a 4 formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.

Probabili formazioni:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens, Lozano. All.: Ancelotti

Genk: Vandevoordt, Dewaest, Borges, Lucumi, Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre, Ito, Samatta, Ndongala. All.: Wolf



Dove vedere Napoli - Genk di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Napoli - Genk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Napoli - Genk, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone E, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

