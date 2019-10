LIVE SLAVIA PRAGA - BORUSSIA DORTMUND 0-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, non ci sono state sostituzioni19:40

La prodezza di Hakimi manda il Borussia in vantaggio al riposo. Partita vibrante all'"Eden Arena", lo Slavia non è stato a guardare. A tra poco per la diretta del secondo tempo!19:40

HAKIMI! Pronta risposta del Borussia con il tentativo in mischia del difensore ex Real, che però calcia alto da ottima posizione!19:11

PREPARTITA

Slavia Praga - Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Eden Arena di Praga.

Arbitro di Slavia Praga - Dortmund è Bjorn Kuipers (Olanda).

Dove vedere Slavia Praga-Dortmund di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.

Slavia Praga-Dortmund è una partita valevole per la giornata 2 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League